Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2021 ORE 10:20 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA SP21 PALIANESE SUD ALL’ALTEZZA DI CASTELLACCIO; GLI INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA LUNGHEZZA E SAN VITTORINO, A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE VICOVARO.

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

LIEVI RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO IN DIREZIONE DEL LIDO DI OSTIA.

FILE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIU’ AVANTITRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO MARINA DI SAN NICOLA.

SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’APPIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA.

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral