Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2021 ORE 12:20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA VERSO LATINA.
E SEMPRE SULLA PONTINA, PER UN ALTRO INCIDENTE, FILE RA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.
FILE SULLA A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI.
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA LUNGHEZZA E SAN VITTORINO, A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE VICOVARO.
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
IL RALLY DI ROMA CAPITALE CAMBIA SCENARIO, I CONCORRENTI SI SFIDANO SUL PERCORSO DI GARA, TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO. PER IL TRASFERIMENTO DELLE VETTURE SONO POSSIBILI RIPERCUSIONI SULLA VIABILITA’ DELLE STRADE INTERESSATE.
NELLO SPECIFICO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE REGIONALI DI FIUGGI, IL RACCORDO DI FIUGGI E LA SUBLACENSE
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PAGINE SOCIAL
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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