Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMATICHE DA SEGNALARE
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
ANCHE QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI
è IN PROGRAMMA IL JOVA BEACH PARTY
SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITà NELLE VIE LIMITROFE
CON DISPOSIZIONE DI ISOLA PEDONALE
INTORNO L AREA DEL CONCERTO
SEMPRE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA A ROMA QUESTA SERA, IN VIA VENETO, UN EVENTO CHE UNISCE IL CINEMA ALLA MODA CON LA PROIEZIONE DEL CELEBRE FILM VACANZE ROMANE, OLTRE A VARI SPETTACOLI MUSICALI
ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VENETO E CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS DI ZONA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA SULMONA TRA AVEZZANO E SULMONA PER PROBLEMI TECNICI
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI NOSTRI SOCIAL E SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRAL SPA.IT
RICORDIAMO INOLTRE CHE Fino al 4 settembre, sulla LINEA FL4 saranno bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri, Ciampino e Albano, Ciampino e Frascati
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE EA PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral