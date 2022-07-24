Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 16:30

di - 24 Luglio 2022 - 16:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMATICHE DA SEGNALARE
    QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
    SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
    ANCHE QUESTA SERA A MARINA DI CERVETERI
    è IN PROGRAMMA IL JOVA BEACH PARTY
    SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITà NELLE VIE LIMITROFE
    CON DISPOSIZIONE DI ISOLA PEDONALE
    INTORNO L AREA DEL CONCERTO
    SEMPRE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA A ROMA QUESTA SERA, IN VIA VENETO, UN EVENTO CHE UNISCE IL CINEMA ALLA MODA CON LA PROIEZIONE DEL CELEBRE FILM VACANZE ROMANE, OLTRE A VARI SPETTACOLI MUSICALI
    ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VENETO E CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS DI ZONA.
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA SULMONA TRA AVEZZANO E SULMONA PER PROBLEMI TECNICI
    TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI NOSTRI SOCIAL E SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRAL SPA.IT
    RICORDIAMO INOLTRE CHE Fino al 4 settembre, sulla LINEA FL4 saranno bus al posto dei treni tra Ciampino e Velletri, Ciampino e Albano, Ciampino e Frascati
    DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE EA PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home