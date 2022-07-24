Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 24 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
QUALCHE DISAGIO SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA NEL TRATTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
SECONDO APPUNTAMENTO A MARINA DI CERVETERI CON IL JOVA BEACH PARTY
SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITA’ NELLE VIE LIMITROFE A LUNGOMARE DEI NAVIGATORI
CON DISPOSIZIONE DI ISOLA PEDONALE
INTORNO L’AREA DEL CONCERTO
SEMPRE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA A ROMA QUESTA SERA, IN VIA VENETO, UN EVENTO CHE UNISCE IL CINEMA ALLA MODA CON LA PROIEZIONE DEL CELEBRE FILM VACANZE ROMANE, OLTRE A VARI SPETTACOLI MUSICALI
ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VENETO E CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS DI ZONA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA FERROVIA ROMA SULMONA.
LA CAUSA, UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA AVEZZANO E SULMONA
ATTIVO UN SERVIZIO NAVETTE.
RICORDIAMO INOLTRE CHE Fino al 4 settembre, sulla LINEA FL4 Roma – Albano Laziale è SOSTITUITA DA BUS tra Ciampino e Velletri, Ciampino e Albano, Ciampino e Frascati
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral