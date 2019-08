Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 24 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

TRASPORTO FERROVIARIO IL 27 AGOSTO CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI SULL’INTERA TRATTA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO; LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA

