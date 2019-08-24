Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 24 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONZANO-ROMANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.
TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO; LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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