Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 24 AGOSTO 2019 ORE 13:20 ALESSANDRO CECATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI ROMA PRENESTINA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 M INUTI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO; LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA

DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral