Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN’INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE ROMA
MENTRE SU VIA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO A DOMANI 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
INOLTRE, PREVISTA DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE PROSSIME 6-9 ORE ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI NELLA REGIONE LAZIO
RICORDIAMO L’ EVENTO COMMEMORATIVO AD AMATRICE PREVISTO PER OGGI CON COSEGUENTE LIMITAZIONE E DEVIAZONE DEL TRAFFICO, PER CHI PROVENIE DALLA S.R. EX S.S PICENTE VERSO AMATRICE – L’AQUILA – CAMPOTOSTO – SARA’ DEVIATO SULLA S.P. PRATO – RETROSI
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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