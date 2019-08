Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI

PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN’INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE ROMA

MENTRE SU VIA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO A DOMANI 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

INOLTRE, PREVISTA DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE PROSSIME 6-9 ORE ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI NELLA REGIONE LAZIO

RICORDIAMO L’ EVENTO COMMEMORATIVO AD AMATRICE PREVISTO PER OGGI CON COSEGUENTE LIMITAZIONE E DEVIAZONE DEL TRAFFICO, PER CHI PROVENIE DALLA S.R. EX S.S PICENTE VERSO AMATRICE – L’AQUILA – CAMPOTOSTO – SARA’ DEVIATO SULLA S.P. PRATO – RETROSI

