Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE FINO AL 1 SETTEMBRE PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA LINEA ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. SERVIZIO GARANTITO CON BUS SOSTITUTIVI.
MENTRE IL 25 E 26 AGOSTO E’PREVISTO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE AUTOSTRADE DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 E DALLE ORE 18 ALLE ORE 2 NEL TRATTO A24 ROMA-TERAMO E A25 TORANO –PESCARA .
INOLTRE, PREVISTA ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE PROSSIME 6-9 ORE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI NELLA REGIONE LAZIO
RICORDIAMO INFINE L’ EVENTO COMMEMORATIVO AD AMATRICE PER OGGI CON COSEGUENTE LIMITAZIONE E DEVIAZONE DEL TRAFFICO, PER CHI PROVENIE DALLA S.R. EX S.S PICENTE VERSO AMATRICE – L’AQUILA – CAMPOTOSTO – SARA’ DEVIATO SULLA S.P. PRATO – RETROSI
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral