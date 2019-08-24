Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ A1 FIRENZE – ROMA CODE IN AUMENTO PER VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA; A CAUSA DEL FUMO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO
SU VIA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI SULLA METRO A, LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ANTICIPATE DALL’1,30 ALLE 23,30. DALLA STESSA ORE E’ ESTESO IL SERVIZIO DEI BUS SOSTITUTIVI.
PREVISTO INVECE PER IL 25 E 26 AGOSTO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE AUTOSTRADE DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 E DALLE ORE 18 ALLE ORE 2 NEL TRATTO A24 ROMA-TERAMO E A25 TORANO –PESCARA .
INOLTRE, PREVISTA ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE PROSSIME 6-9 ORE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI NELLA REGIONE LAZIO
RICORDIAMO INFINE L’ EVENTO COMMEMORATIVO AD AMATRICE PER OGGI CON COSEGUENTE LIMITAZIONE E DEVIAZONE DEL TRAFFICO, PER CHI PROVENIE DALLA S.R. EX S.S PICENTE VERSO AMATRICE – L’AQUILA – CAMPOTOSTO – SARA’ DEVIATO SULLA S.P. PRATO – RETROSI
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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