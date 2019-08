Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’ A1 FIRENZE – ROMA CODE IN FORTE AUMENTO PER VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA. TRAFFICO BLOCCATO, USCITA CONSIGLIATA A PONZANO ROMANO

VERSO FIRENZE TRAFFICO SBLOCCATO CON 4KM DI CODE IN SMALTIMENTO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI SULLA METRO A, LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ANTICIPATE DALL’1,30 ALLE 23,30. DALLA STESSA ORE E’ ESTESO IL SERVIZIO DEI BUS SOSTITUTIVI.

LA TRATTA URBANA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO

PREVISTO INVECE PER IL 25 E 26 AGOSTO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE AUTOSTRADE DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 E DALLE ORE 18 ALLE ORE 2 NEL TRATTO A24 ROMA-TERAMO E A25 TORANO –PESCARA .

RICORDIAMO INFINE L’ EVENTO COMMEMORATIVO AD AMATRICE PER OGGI CON COSEGUENTE LIMITAZIONE E DEVIAZONE DEL TRAFFICO, PER CHI PROVENIE DALLA S.R. EX S.S PICENTE VERSO AMATRICE – L’AQUILA – CAMPOTOSTO – SARA’ DEVIATO SULLA S.P. PRATO – RETROSI

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral