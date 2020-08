Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A SETTEBAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE ROMA

SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA PONZA E VIA MOLISE IN DIREZIONE VIA DI MARCO SIMONE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA AD APRILIA TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE ROMA

RIMANENDO AD APRILIA RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA DELLA STAZIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

