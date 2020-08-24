Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 08:45

di - 24 Agosto 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
    PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A SETTEBAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE ROMA
    SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA PONZA E VIA MOLISE IN DIREZIONE VIA DI MARCO SIMONE
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA AD APRILIA TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE ROMA
    RIMANENDO AD APRILIA RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA DELLA STAZIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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