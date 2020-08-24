Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A SETTEBAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA PONZA E VIA MOLISE IN DIREZIONE VIA DI MARCO SIMONE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE PONTINA AD APRILIA TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO AD APRILIA RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA DELLA STAZIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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