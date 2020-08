Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO

SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN IMMISSIONE AL RACCORDO

RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO

CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE

A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA

RALLENTAMENTI PROPRIO SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CANCELLO E CASERTA

RITARDI FINO A 25 MINUTI

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO

