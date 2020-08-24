Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN IMMISSIONE AL RACCORDO
RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO
CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE
A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA
RALLENTAMENTI PROPRIO SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CANCELLO E CASERTA
RITARDI FINO A 25 MINUTI
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral