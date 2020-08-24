Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 18:45

di - 24 Agosto 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN IMMISSIONE AL RACCORDO
    RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO
    CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE
    CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE
    A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA
    RALLENTAMENTI PROPRIO SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    LA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CANCELLO E CASERTA
    RITARDI FINO A 25 MINUTI
    CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO
    DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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