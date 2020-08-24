Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 20:30

di - 24 Agosto 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 20:15 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
    RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE
    A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA
    RALLENTAMENTI PROPRIO SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO
    PER OGGI E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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