Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 20:15 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DI ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE
A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA
RALLENTAMENTI PROPRIO SULL’APPIA TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO
PER OGGI E’ TUTTO, WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral