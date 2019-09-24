Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO ROMA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’APPIA, TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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