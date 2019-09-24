Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA TRIONFALE E AURELIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO; INFINE ATTENZIONE SULLA LAURENTINA, DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TRIGORIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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