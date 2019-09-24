Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 9:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’AURELIA FINO ALLA TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA LO STESSO RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULL’ APPIA, DAL BIVIO PER CIAMPINO FINO AL RACCORDO; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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