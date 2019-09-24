Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE, A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO TRA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;
E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA A1 E TIBURTINA, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; TRAFFICO CHE RESTA INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI;
A SUD DELLA CAPITALE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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