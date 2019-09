Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN DIREZIONE ROMA;

RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E PANTANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE, A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO TRA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA, RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;

