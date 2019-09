Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E L’A24 IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA PRIMA PORTA E VIA CORNALBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA: SULLA LINEA B IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA SOSTITUTIVE DENOMINATE MB; CIRCOLAZIONE REGOLARE, INVECE, NELLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO; TERMINE PREVISTO DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI IL PROSSIMO 7 DICEMBRE.

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

