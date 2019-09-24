Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E L’A24
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E APPIA
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
ANCHE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA PRIMA PORTA E VIA CORNALBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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