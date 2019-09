Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, PROSEGUENDO POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E APPIA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA

SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA MACCHIARELA E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

ANCHE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE MALBORGETTO;

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral