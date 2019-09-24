Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA PISANA E VIA AURELIA, PROSEGUENDO POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA
SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA MACCHIARELA E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
ANCHE SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE MALBORGETTO;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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