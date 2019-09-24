Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA AURELIA, PROSEGUENDO POI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO E TRA TIBURTINA E APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
ANCHE SULLA NETTUNENSE CODE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE MALBORGETTO;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral