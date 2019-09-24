Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI, UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA AURELIA, RALLENTAMENTI POI ALL’ALTEZZA DI LABARO E TRA TIBURTINA E APPIA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA OSTIENSE E TUSCOLANA
SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULL’APPIA CODE TRA RACCORDO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
COSI COME SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA
SPOSTANDOCI SULLA CASILINA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PIU’ A NORD SULLA CASSIA CI SONO RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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