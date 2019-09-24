Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PISANA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA COLLEVERDE E FONTENUOVA IN DIREZIONE MENTANA
SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI SDI VELLETRI, GENNZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
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