Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PISANA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA 24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO IN DIREZIONE RIGNANO FLAMINIO
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA COLLEVERDE E FONTENUOVA IN DIREZIONE MENTANA
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