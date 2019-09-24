Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
ED IN SENSO CONTRARIO TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SI RALLENTA IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA NARO E LA PONTINA IN DIREZIONE PRATICA DI MARE
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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