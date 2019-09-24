Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTE LUCANO E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE IN DIREZIONE FONTENUOVA
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SI RALLENTA IN VIA CASILINA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NEI DEI SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN CVIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
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