Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 09:15

INIZIAMO DALLA CASSIA SULLA QUALE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO, AL MOMENTO SI STA IN CODA IN DIREZIONE ROMA GIÀ DALL’OLGIATA

STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA CON CODE DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO

SI STA IN CODA ANCHE SULLLA NOMENTANA NUOVAMENTE IN ENTRATA NELLA CAPITALE DA TOR LUPARA A VIALE KANT

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO GIÀ DALLA TOGLIATTI

SULLA VIA NETTUNENSE DISAGI TRA PAVONA E LA VIA APPIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA VIA PONTINA, SIAMO NEL COMUNE DI APRILIA

CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA FALCOGNANA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO NUOVAMENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO

CHIUDIAMO CON IL MALTEMPO CHE CONTINUA AD INTERESSARE TUTTO IL LAZIO, ANCHE OGGI INFATTI SONO PREVISTE PIOGGE COPIOSE E VENTI SOSTENUTI, GUIDA SEMPRE CON ATTENZIONE

