Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 20:30

LA PROTEZIONE CIVILE HA PUBBLICATO LA NUOVA ALLERTA METEO

DALLE PRIME ORE DI QUESTA NOTTE E PER TUTTO DOMANI 25 SETTEMBRE ALLERTA METEO DI COLORE GIALLA PER IL VITERBESE E IL REATINO E DI COLORE ARANCIONE PER LE PROVINCIE DI ROMA, FROSINONE E LATINA CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI.

PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MAREGGIATE LUNGO LE COSTE E VENTI FORTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI.

PASSIAMO AL TRAFFICO VEICOLARE, CHE STA RIENTRANDO SU TUTTE LE STRADE DELLA REGIONE

RESTANO CODE

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA.

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA ED ACILIA VERSO OSTIA

PER I CANTIERI NOTTURNI RICORDIAMO STANOTTE LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA ROMANINA, TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE

CHIUSA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LA RAMPA D’IMMISSIONE ALL’A1 IN DIREZIONE FIRENZE

SEMPRE SULL’A1 ROMA NAPOLI IL TRAFFICO PROVENIENTE DA FIRENZE E DIRETTO A NAPOLI VERRà DEVIATO ALL’ALTEZZA DEL NODO CON L’A24 ROMA TERAMO

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

