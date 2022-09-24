Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO è REGOLARE NELLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
SI SEGNALANO BREVI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO
SULLA CASSIA SEGNALIAMO CODE NEI DUE SENSI TRA CAPRANICA E SUTRI
RICORDIAMO SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE, POSSONO VERIFICARSI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral