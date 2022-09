Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATO IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO TECNICO TRA FONDI E FORMIA; PERMANGONO RESIDUI RITARDI FINO A 40 MINUTI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI.

E VENIAMO AL TRAFFICO CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA REGIONALE SUBLACENSE SONO INIZIATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI GUARCINO: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN FASCIA ORARIA TRA LE 8 E LE 19. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

