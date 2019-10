Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno con il primo appuntamento delle info mobilità regione Lazio partiamo dal raccordo Dove troviamo coda in carreggiata interna casini dell'appia mentre in esterna Avvia sono rallentamenti tra la A24 roma-teramo e la Nomentana spostando risultato Urbano dell'a24 troviamo traffico incolonnato il raccordo è la tangenziale est in direzione del centro alcun indirizzo della capitale sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo per difficoltà dimissioni nesso sempre in direzione di Roma troviamo rallentamenti e code sulla Cassia della Bella giovinezza Giustiniana sulla Flaminia tra Malborghetto cimitero Flaminio sulla Salaria trapunte di papà è tenuta Santa Colomba sulla Nomentana tra Tor Lupara e Colleverde e sull'Appia tra l'aeroporto di Ciampino e vedere Capannelle rallentamenti e code sulla Pontina a causa del traffico intenso tra Pomezia Castel di Decima direzione del raccordo ed infine ci spostiamo solo Colombo Dove troviamo qui a tratti tra via Wolf Ferrari e vedi malafede in direzione della capitale da Tommaso prendimi il momento è tutto ora un messaggioi rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità