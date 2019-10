Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2019 ore 11:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati vuol dire mobilità della regione Lazio partiamo dal raccordo da un incidente causa quella in carreggiata esterna tra Laurentina Tuscolana semplice presente incidente causa disagi in esterna all’altezza della Colombo il traffico risulta regolare sua precedente zona interessata trascorrere entrato in entrambe le direzioni sulla Cassia idrologia della Storta e proseguendo altezza di tomba di quelli sulla Appia dall’aeroporto di Ciampino di raccordo in direzione della capitale possiamo uscire continuando vi sono code traffico intenso tra via di Vallerano e spinaci tre direzioni Pomezia per quanto riguarda il trasporto ferroviario rallentata in direzione capitale alla linea fl7 Roma Napoli via Formia per un inconveniente tecnico tra Campoleone e Pomezia Santa Palomba di convogli registro fino a 15 minuti di ritardo per trasporto pubblico della capitale attualmente in servizio Metro C tratta Torrenova Pantano per un guasto tecnico alla stazione Borghesiana attivato il servizio bus sostitutivi tra giardinetti e Pantano si informa segui comunicazione protezione civile che mi ammazza24 ottobre per i prossimi 18 24 ore È previsto rischio idrogeologico per temporali su varie zone della regione si invita a prestare la massima attenzione perché in viaggio Ed infine si ricorda che per domani 25 ottobre alle 19 quindi t2shop.de trasporto pubblico di 4 ore che parte dalle ore 20 domani fino al termine del servizio e Donato di 24 ore che inizia dalle 21 di oggi a rischio bus e treni garantite le fasce di rispetto alle 8:54 del mattino e 18-21 finiscono i collegamenti delle alle regionali da Tommaso Renzi per il momento è tutto in chiusura un messaggio su sicurezza stradale cattive abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral