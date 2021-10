Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2021 ORE 08:20

A CIAMPINO PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA KENNEDY FINO AL 19 NOVEMBRE,

SULLA PROVINCIALE NOMENTANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A VITERBO DALLE ORE 12.00 IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO ATTIVE LIMITAZIONI IN PROSSIMITA DELLO STADIO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO

A SABAUDIA PREVISTO DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA MAFALDA DI SAVOIA TRA VIALE UMBERTO I E VIA PRINCIPE DI PIEMONTE PER UN RADUNO DI AUTO D’EPOCA FINO ALLE ORE 12

