Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2021 ORE 12:20

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA TRIONFALE DIREZIONE LA STORTA

RIMANENDO SULLA STATALE CASSIA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SAN MARTINO E SUTRI DIREZIONE VITERBO

A RONCIGLIONE SI STA I9N CODA SULLA PRINCIPALE VIA ROMA ALL’ALTEZZA DI VIA MAGENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA VIA NEPESINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LA STATALE CASSIA E LA PROVINCIALE CIMINA NELLE DUE DIREZIONI

