Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA ROMA-FIUMICINO, DOVE UN INCIDENTE, E’LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIAL IN DIREZIONE FIUMICINO
IL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO IL LAZIO STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI SU ALCUNE LINEE REGIONALI
SULLA FL7 ROMA-FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ IN GRADUALE RIPRESA, I TRENI HANNO ACCUMULATO RITARDI SINO A 50 MINUTI
PERMANE RALLENTATO, FINO A 60 MINUTI, IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8, ROMA – NETTUNO
PRUDENZA DUNQUE, PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE OGGI SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALI, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LE CORSE LAZIOMAR
VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 07.45 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16.00
NON VERRANNO EFFETTUATE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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