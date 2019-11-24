Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA ROMA-FIUMICINO, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA VIABILITA’ E’ STATA RIPRISTINATA, CODE IN DIMINUZIONE IN DIREZIONE FIUMICINO
NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE E’, AL MOMENTO REGOARE SU STRADE A AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE OGGI SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
A CAUSA DEL MALTEMPO
IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8, ROMA – NETTUNO
E’ RALLENTATO
STIMATI RITARDI SINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LA CORSA LAZIOMAR
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16.00
NON VERRA’ EFFETTUATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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