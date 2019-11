Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA ROMA-FIUMICINO, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA VIABILITA’ E’ STATA RIPRISTINATA, CODE IN DIMINUZIONE IN DIREZIONE FIUMICINO

NEL COMPLESSO LA CIRCOLAZIONE E’, AL MOMENTO REGOARE SU STRADE A AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE OGGI SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

A CAUSA DEL MALTEMPO

IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8, ROMA – NETTUNO

E’ RALLENTATO

STIMATI RITARDI SINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LA CORSA LAZIOMAR

FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16.00

NON VERRA’ EFFETTUATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral