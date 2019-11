Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NEL COMLESSO IL TRAFFCO E’ REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA CRITICITA’

LA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VI AAPRILIANA, IN DIREZIONE LATINA

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE OGGI SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO

IL TRAFFICO FERROVIARIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO

SULLE LINEE FL6 E FL8 (ROMA – FORMIA E ROMA – NETTUNO) PER INCONVENIENTI TECNICI ALL’INFRASTRUTTURA

STIMATI RITARDI SINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LA CORSA LAZIOMAR

FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16.00

NON VERRA’ EFFETTUATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

