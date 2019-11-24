Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NEL COMLESSO IL TRAFFCO E’ REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA CRITICITA’
LA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VI AAPRILIANA, IN DIREZIONE LATINA
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE OGGI SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO
IL TRAFFICO FERROVIARIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO
SULLE LINEE FL6 E FL8 (ROMA – FORMIA E ROMA – NETTUNO) PER INCONVENIENTI TECNICI ALL’INFRASTRUTTURA
STIMATI RITARDI SINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LA CORSA LAZIOMAR
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16.00
NON VERRA’ EFFETTUATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral