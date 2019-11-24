Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE DIFFICILE SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ A CAUSA DEL MALTEMPO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
CHIUSA LA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA, PER ALLAGAMENTO, TRA IL KM 0+500 E IL KM 3
SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIOE E’ AL MOMENTO REGOLARE ALL’ALTEZZA DI VIA
APRILIANA, IN DIREZIONE LATINA
DISAGI ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO
LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA SEDE FERROVIARIA DI MARECHIARO
I TRENI VENGONO ATTESTATI A CAMPO DI CARNE, IN ATTESA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS
SULLA LINEA FL7 ROMA-FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA DOVUTI AL MALTEMPO, I TRENI HANNO ACCUMULATO RITARDI DI 60 MINUTI
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LA CORSA LAZIOMAR
FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16.00
NON VERRA’ EFFETTUATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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