Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SITUAZIONE DIFFICILE SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ A CAUSA DEL MALTEMPO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

CHIUSA LA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA, PER ALLAGAMENTO, TRA IL KM 0+500 E IL KM 3

SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIOE E’ AL MOMENTO REGOLARE ALL’ALTEZZA DI VIA

APRILIANA, IN DIREZIONE LATINA

DISAGI ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO

LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA SEDE FERROVIARIA DI MARECHIARO

I TRENI VENGONO ATTESTATI A CAMPO DI CARNE, IN ATTESA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS

SULLA LINEA FL7 ROMA-FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA DOVUTI AL MALTEMPO, I TRENI HANNO ACCUMULATO RITARDI DI 60 MINUTI

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LA CORSA LAZIOMAR

FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 16.00

NON VERRA’ EFFETTUATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

