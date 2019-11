Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

IN APERTURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE OGGI SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

SITUAZIONE DIFFICILE SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ A CAUSA DEL MALTEMPO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA, PER ALLAGAMENTO, TRA IL KM 0+500 E IL KM 3, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI PROSSEDI

DISAGI A CAUSA DEL MALTEMPO ANCHE NEL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO

LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA SEDE FERROVIARIA DI MARECHIARO

I TRENI VENGONO ATTESTATI A CAMPO DI CARNE, IN ATTESA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS

SULLA LINEA FL7 ROMA-FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA DOVUTI AL MALTEMPO, I TRENI HANNO ACCUMULATO RITARDI DI 60 MINUTI

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LE CORSE LAZIOMAR

FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 NON VERRA’ EFFETTUATA

MENTRE LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 16.00 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14.30

