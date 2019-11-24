Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA
SULLA ROMA-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SU VIA TIBURTINA CODE DA ALBUCCIONE A SETTEVILLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA CASSIA, IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELEL DUE DIREZIONI
DISAGI DOVUTI AL MALTEMPO
NEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO
ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO PER UN MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA SEDE FERROVIARIA DI MARECHIARO
I TRENI VENGONO ATTESTATI A CAMPO DI CARNE, IN ATTESA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS
MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA DOVUTI AL MALTEMPO, I TRENI HANNO ACCUMULATO RITARDI DI 60 MINUTI
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LA CORSA LAZIOMAR
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 NON VERRA’ EFFETTUATA
MENTRE LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 16.00 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 14.30
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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