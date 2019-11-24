Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUONA POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO, IN DIREZIONE VITERBO
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA
POI CODE INTERESSANO VIA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
DISAGI CAUSATI DAL MALTEMPO
CHIUSA LA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA, PER ALLAGAMENTO, TRA IL KM 0+500 E IL KM 3, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI PROSSEDI
DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO FERROVIARIO DOVUTI AL MALTEMPO
ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO
TRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO PER UN MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA SEDE FERROVIARIA DI MARECHIARO
PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA FORTI RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL7 ROMA-FORMIA
INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LE CORSE LAZIOMAR
FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 16.00
NON VERRANNO EFFETTUATE
MENTRE LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 16.00 ANTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 14.30
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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