Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 24 NOVEMBRE 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUONA POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO, IN DIREZIONE VITERBO

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA

POI CODE INTERESSANO VIA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

DISAGI CAUSATI DAL MALTEMPO

CHIUSA LA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA, PER ALLAGAMENTO, TRA IL KM 0+500 E IL KM 3, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI PROSSEDI

DISAGI ANCHE NEL TRASPORTO FERROVIARIO DOVUTI AL MALTEMPO

ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO

TRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO PER UN MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA SEDE FERROVIARIA DI MARECHIARO

PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA FORTI RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL7 ROMA-FORMIA

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO, A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI LE CORSE LAZIOMAR

FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 E FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 16.00

NON VERRANNO EFFETTUATE

MENTRE LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 16.00 ANTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 14.30

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral