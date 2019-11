Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE EPR CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE TRA LE USCITE PONTINA E VIA DEL MARE; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA, RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO;

SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA;

E ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI STA GIOCANDO L’INCONTRO ROMA-BRESCIA, VALEVOLE PER LA 13° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

