Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULL’AURELIA, TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO ANULARE SEMPRE VERSO IL CENTRO;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E VIA DEL MARE; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA, RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO;
SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN ESTERNA ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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