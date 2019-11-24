Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI AL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE FLAMINIA E ROMA TERAMO E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA;
IN DIREZIONE DEL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA;
CI SPOSTIAMO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER SEGNALARE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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