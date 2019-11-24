Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO CONCLUSO PERMANGONO CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLO STESSO RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E ROMA TERAMO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANA;
IN DIREZIONE DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TOR VERGATA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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