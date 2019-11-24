Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 24 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO;
IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SEMPRE VERSO IL CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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