Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE SULLA ROMA FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA, NELLA GIORNATA DI OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSERANNO LA RETE ROMA TPL E ATAC: IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ DUNQUE ALLE 21, PER POI RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA SECONDO I NORMALI ORARI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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