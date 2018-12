Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08:15

VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 GIANMARCO TULLI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RICORDIAMO CHE A ROMA, NELLA GIORNATA ODIERNAÈ ANCORA ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

NELLA CAPITALE OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSERANNO LA RETE ROMA TPL E ATAC: IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ DUNQUE ALLE 21, PER POI RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA SECONDO I NORMALI ORARI.

